На одной из высочайших гор Ставропольского края создадут новую экотропу

7 июл. 21:57

На горе Стрижамент, являющейся в одной из высочайших в Ставропольском крае, создадут новый экологической маршрут. Об этом сообщил вице-премьер правительства Ставрополья Владимир Ситников.

Он подчеркнул, что новый маршрут станет третьей экологической тропой на горе. "Сейчас здесь обустроены две экотропы протяженностью 12 и 5 км. <…> Однако туристско-рекреационный потенциал Стрижамента гораздо больше. И наша задача - раскрыть его на максимум", - написал Ситников в своем Telegram-канале.

По его словам, для этого планируется провести еще одну тропу к вольерному комплексу с оленями, а также создать визит-центр, в котором посетители смогут ознакомиться с особенностями работы егеря.

Вице-премьер регионального правительства подчеркнул, что благодаря созданию экологических троп на горе Стрижамент ее посещаемость туристами за 5 лет увеличилась в 15 раз. В 2017 году гору посетили 2 тыс туристов, в 2021 году - 30 тыс. туристов.

Он отметил, что на этих маршрутах можно увидеть древние памятники археологии, буковый лес, заросли папоротников, а также встретить редких представителей краснокнижных растений и животных, передает ТАСС.