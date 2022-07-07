Армения снова стреляла по Кельбаджару

7 июл. 22:07

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись очередному обстрелу, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"Вечером 7 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В минобороны Азербайджана добавили, что в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями армии республики, противник был подавлен.