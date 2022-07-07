Железные дороги между Грузией и Арменией с начала года перевезли 15 тыс пассажиров

7 июл. 21:21

Пассажиропоток между Грузией и Арменией по железной дороге вырос в пять раз по сравнению с 2020 годом.

Согласно пресс-релизу Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД), с начала 2022 года между Ереваном и Тбилиси, а также Ереваном и Батуми было перевезено почти 15 тыс человек. По сравнению с первым полугодием 2020 года перевозки увеличились почти в пять раз.

Всего за отчетный период поезда ЮКЖД перевезли 220,5 тыс. пассажиров, что больше чем за аналогичный период 2021 года на 22%.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является дочерней компанией РЖД.