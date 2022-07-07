В Северной Осетии через три года появится агротуристический парк

7 июл. 20:46

В Северной Осетии в 2025 году создадут в 2025 году агротуристической парк. Об этом сообщил премьер республики Борис Джанаев, выступая на заседании круглого стола в Совете Федерации, посвященном реализации моделей экономического развития субъектов СКФО.

"Агроэкотуристический парк "Земля Осетия" находится на стадии проектирования. При этом в связи с невыполнением условий со стороны европейских компаний по поставке оборудования срок реализации сдвинулся на 2025 год", - цитирует его ТАСС.

В Минэкономики республики отметили, что в рамках проекта будет построена демонстрационная роботизированная ферма крупного рогатого скота.

Реализацией проекта, стоимость которого составит 300 млн рублей, займется агрохолдинг "Мастер-Прайм.