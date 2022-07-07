Путин: санкции Запада не достигли своих целей

7 июл. 21:07

Запад антироссийскими санкциями пытался не только ударить по экономике, но и деморализовать общество, однако эта цель не была достигнута, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Незаконные меры, введенные против России, создают нам трудности. Это очевидный факт. Но вовсе не такие, на какие рассчитывали инициаторы экономического блицкрига против России", - сказал президент в четверг на встрече с руководителями фракций Госдумы.

По словам Путина, очевидно, что страны Запада пытались не просто побольнее ударить по российской экономике. "Их целью было посеять раздор, смуту в нашем обществе, деморализовать людей. Но и тут они просчитались. Ничего не вышло и, уверен, не выйдет", - отметил он.

Российский лидер считает, что попытки Запада навязать миру свой миропорядок обречены на неудачу. "И война развязана, и санкции введены. (...) Но на что хотел бы обратить внимание: они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски", - указал Путин.

Он добавил, что "это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправии".

Президент России заявил, что процесс смены миропорядка "остановить уже невозможно".