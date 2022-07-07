"М.Видео" начнет продавать технику узбекского производителя Artel

7 июл. 20:31

Вскоре на российский рынок выйдет компания Artel Electronics из Узбекистана. Производитель бытовой техники заключил эксклюзивный договор с "М.Видео-Эльдорадо" на поставки в Россию.

По данным Reuters, техника из Узбекистана поступит на российский рынок уже в июле-августе. Первыми в продажу поступят холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, телевизоры, кухонные плиты и пылесосы. К концу 2022 года ассортимент Artel в России расширится до 100 наименований в 16 товарных категориях.

Отмечается, что холодильники и плиты Artel могут потеснить конкурентов на российском рынке.

Бытовая техника Artel популярна в Казахстане и Таджикистане, по итогам прошлого года бренд стал лидером по продаже водонагревателей, газовых плит, холодильников.