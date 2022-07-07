Жителям Москвы посоветовали не выходить на улицу из-за ливня и ветра

7 июл. 19:57

Власти Москвы обратились к жителям города с просьбой не выходить на улицу из-за "залпового ливня" и сильного ветра. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"На город обрушился залповый ливень. Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции", - говорится в заявлении

В нем отмечается, что в настоящее время городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее сообщалось, что вечером 7 июля в Москве ожидается шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду.