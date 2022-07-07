Жителям Москвы посоветовали не выходить на улицу из-за ливня и ветра

Власти Москвы обратились к жителям города с просьбой не выходить на улицу из-за "залпового ливня" и сильного ветра. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"На город обрушился залповый ливень. Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции", - говорится в заявлении
В нем отмечается, что в настоящее время городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.
"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
Ранее сообщалось, что вечером 7 июля в Москве ожидается шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду.