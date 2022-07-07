В Ростовской области впервые за 20 лет выявлены случаи лихорадки Ку

7 июл. 20:19

В этом году в Ростовской области подтверждено 19 случаев заболевания коксиеллезом (лихорадка Ку), заявила руководитель отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Светлана Ненадская, пишет РИА Новости.

Переносчиком лихорадки Ку являются клещи и животные - дикие мелкие млекопитающие, а также сельскохозяйственный мелкий и крупный рогатый скот.

"В текущем году зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коксиеллезом в Сальском и Ремонтненском районах Ростовской области… Предыдущий раз это заболевание фиксировалось в регионе в 2001-2002 годах", - сообщила эксперт.

Заболевание протекает с лихорадкой, поражением легких, часто наличием атипичной пневмонии, гепатита или эндокардита, имеет склонность к затяжному течению.

Ненадская объяснила, что всплеск заболеваемости, вероятно, связан с "активной циркуляцией возбудителя во внешней среде". Причины устанавливают специалисты.

Эпидемиолог отметила, что при этом за медицинской помощью из-за укусов клещами в этом году обратилось меньше людей, чем в среднем по итогам многолетних наблюдений.