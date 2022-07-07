В Карачаево-Черкесии выделят свыше 170 мон рублей на прорывные инвестиционные проекты

7 июл. 19:42

В Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют выделить более 170 млн рублей на реализацию пяти прорывных инвестиционных проектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности и в сфере развития зеленой генерации. Об этом сообщил министр экономического развития региона Алий Накохов, выступая круглом столе в Совете Федерации, посвященном реализации моделей экономического развития субъектов СКФО.

Он подчеркнул, что проекты направлены на развитие интенсивного садоводства и строительство оптово-распределительных центров, развитие зеленой генерации, строительство Худесского горно-обогатительного комбината и развитие туристических кластеров "Теберда-Домбай" и "Архыз".

"Благодаря методологической и практической поддержке Минэкономразвития России в прошлом году была утверждена модель экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, в которую включены пять прорывных проектов общей стоимостью 170 млрд рублей", - цитирует Накохова ТАСС.