Комиссии Газпромбанка за переводы через SWIFT достигнут 3%

7 июл. 20:11

Газпромбанк (ГПБ) повышает комиссии за проведение межбанковских переводов в иностранной валюте для физлиц с 1% до 3% от суммы перевода.

Комиссии будут повышены с 15 июля. Минимальная комиссия, которая ранее составляла 1 тыс рублей поднимется до 3 тыс рублей, максимальная останется прежней - 15 тыс рублей.

Газпромбанк в настоящее время единственный государственный банк, который может проводить валютные переводы по России и за рубеж. При этом отправления в Австралию, Великобританию, Канаду и Новую Зеландию не проводятся.