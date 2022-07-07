США ввели санкции против Ирана, ограничивающие экспорт нефти в Азию

7 июл. 19:17

США ввели новые санкции против Ирана, направленные на экспорт нефти в Азию.

Госдеп США определил 15 физических и юридических лиц, которые связаны с незаконными продажами и поставками иранских нефтепродуктов. В санкционный список включены иранская Zagros Tarabaran-E Arya, вьетнамская компания Truong Phat Loc Shipping Trading, сингапурская Everwin Ship Management, а также Star Oil Co. и East Ocean Rashin Shipping.

Введены санкции против восьми юридических и двух физических лиц, которые находятся в Иране, Гонконге и ОАЭ.

Новые санкции США замораживают любые активы физических или юридических лиц в финансовой системе страны и запрещают американцам иметь с ними дело. Санкции вступили в силу 6 июля против компаний в Иране, Вьетнаме, Сингапуре, ОАЭ и Гонконге.