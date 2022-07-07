В центре Москвы за час выпало свыше 30% месячной нормы осадков

7 июл. 19:02

Мощный ливень обрушился на Москву, в отдельных районах города за час выпало около трети месячной нормы осадков.

"Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города всего за час. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО и прилегающих к нему районах ЮАО", - сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В сообщении отмечается, что временные скопления воды носят кратковременный характер, вода самотеком уходит в ливневую сеть.

"На город обрушился залповый ливень. Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции", - добавили в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, дождь в Москве продлится до конца суток.