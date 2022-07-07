Джонсон после объявления о своей отставке созвонился с Зеленским

7 июл. 18:55

В четверг, 7 июля, состоялся телефонный разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте британского правительства.

"Сегодня днем премьер-министр Борис Джонсон разговаривал с президентом Зеленским, чтобы подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства", - сказано в заявлении.

В ходе беседы Джонсон заявил, что Лондон продолжит оказывать Украине помощь в обороне до тех пор, пока это будет необходимо. Он также сообщил, что продолжит работать с партнерами по разблокированию поставок зерна из Украины.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил британского премьера за решительные действия в ситуации вокруг Украины.

Напомним, ранее сегодня Борис Джонсон заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.