В Иране признали "Спутник V" лучшей вакциной от коронавируса

7 июл. 18:28

Вакцина "Спутник V" продемонстрировала лучшие результаты по защите от заражения коронавирусом после вакцинации, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ссылаясь на результаты исследования пяти вакцин в Иране.

"Исследование проводилось на основе анализа данных 3591 студента-медика, полностью вакцинированных "Спутником V", вакцинами AstraZeneca, Sinopharm, а также индийской Bharat Biotech и иранской COVIran Barrekat в период с марта по август 2021 года", - следует из сообщения.

Итоги исследования опубликованы коллективом ученых на сайте научных публикаций Research Square.

Среди лиц, вакцинированных российским препаратом, доля заразившихся коронавирусом составила 3,13%, после прививки Sinopharm – 4,23%, после AstraZeneca – 6,22%.

Ранее исследование в Венгрии также назвало "Спутник V" лучшей вакциной, в независимом исследовании сравнивали российскую вакцину, а также Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca.