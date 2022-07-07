Жительницы Крыма заключали фиктивные браки с мигрантами

7 июл. 18:13

ФСБ в Крыму раскрыла схему, по которой мигранты получали легализацию через фиктивные браки.

В организации в Крыму незаконной миграции иностранных граждан подозреваются четверо мужчин и ряд женщин, сообщила пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Мужчины придумали схему и находили местных жительниц, готовых за вознаграждение вступить в фиктивный брак с мигрантами, чтобы те могли получить разрешение на временное проживание в России.

Возбуждены уголовные дела, злоумышленникам грозит от года до семи лишения свободы.