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Жительницы Крыма заключали фиктивные браки с мигрантами

Жительницы Крыма заключали фиктивные браки с мигрантами

ФСБ в Крыму раскрыла схему, по которой мигранты получали легализацию через фиктивные браки.

В организации в Крыму незаконной миграции иностранных граждан подозреваются четверо мужчин и ряд женщин, сообщила пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Мужчины придумали схему и находили местных жительниц, готовых за вознаграждение вступить в фиктивный брак с мигрантами, чтобы те могли получить разрешение на временное проживание в России.

Возбуждены уголовные дела, злоумышленникам грозит от года до семи лишения свободы.

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