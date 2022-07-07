Гарибашвили едет в Австрию

В четверг, 7 июля, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибудет с официальным визитом в Австрию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Вместе с премьером в Вену отправились глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.
В рамках поезда Гарибашвили встретится с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.
В пресс-службе также рассказали, что у премьер намерен провести в Вене ряд двусторонних встреч высокого уровня, передает "Sputnik Грузия".