"Вкусно - и точка" объявила даты открытия ресторанов на Кубани

7 июл. 17:49

Первые рестораны сети фаст-фуда "Вкусно - и точка" откроются в Краснодаре и Новороссийске 12 июля.

В Краснодаре во вторник начнут работать четыре ресторана сети быстрого питания, в Новороссийске - два.

С 13 июля по одному ресторану "Вкусно - и точка" откроется в Анапе и Геленджике, а 15 июля начнет работать ресторан в "Мега Адыгея-Кубань" и еще одно заведение сети в Краснодаре.

Открытие ресторанов назначено на 10.00. Торжественное открытие пройдет в одном из ресторанов в Краснодаре - на улице Красной, 127/1.

Напомним, пять ресторанов "Вкусно - и точка" уже открылись в Сочи.