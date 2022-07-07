Турция и Израиль подписали историческое соглашение в сфере авиации

7 июл. 17:44

В четверг, 7 июля Турция и Израиль подписали соглашение в сфере гражданской авиации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации премьер-министра Израиля.

Как отмечается, соглашение является частью решения о расширении и развитии отношений между двумя странами. Оно позволит израильским авиакомпаниям возобновить полеты в Турцию впервые с 1951 года.

"Новое соглашение укрепит отношения с Анкарой и позволит израильским авиакомпаниям возобновить рейсы в Турцию. Подобный документ подписывается впервые с 1951 года", - сообщили в администрации израильского премьера.

В рамках соглашения также возобновятся полеты турецких авиакомпании компаний в Израиль.

"Мы подпишем историческое соглашение в сфере авиации, которое, как ожидается, создаст инфраструктуру, а также наряду с рейсами турецких компаний в Израиль, позволит вернуть рейсы Израиля в различные пункты назначения Турции", - приводит слова министра транспорта Израиля Мерава Михаэли агентство Anadolu.