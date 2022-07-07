Путин: Запад возвращается к углю

7 июл. 17:34

В странах Запада "шумели, шумели" про переход на альтернативные источники энергии, а теперь возвращаются к угольной сфере, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса "Лидеры России" в четверг.

"Вот наши коллеги в западных странах все шумели, шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее, а сейчас переходят к угольной генерации", - сказал он.

Путин отметил, что во многих странах Европы "и было больше угольной генерации", чем в России, "а сейчас будет еще больше".