Получить гражданство Армении стало проще

7 июл. 17:18

Правительство Армении решило упростить порядок получения гражданства страны.

Внесены поправки в порядок проверки знаний армянского языка, а также Конституции республики для лиц, претендующих на получение гражданства, стало известно в четверг в ходе заседания кабмина Армении.

Кроме того, желающий стать гражданином Армении теперь должен будет предоставлять только анкету-заявку, а не заявление и анкету, как это было ранее.

Решение принято для упрощения администрирования и установления единого документа. Необходимые поправки были внесены в "Закон о гражданстве Республики Армения".