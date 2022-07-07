Монумент "Родина-мать" в Киеве подвергнут "декоммунизации"

7 июл. 16:58

Глава Минкульта и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что в стране хотят убрать герб Советского Союза на щите монумента "Родина-мать" в рамках "декоммунизации", но это может испортить памятник.

"Технический процесс освобождения Родины-матери от советских пережитков - процесс довольно непростой по вопросу безопасности. Важно это сделать так, чтобы из-за изменения нагрузки монумент не повредился. Для этого должны быть привлечены специалисты - инженеры и архитекторы. А пока они занимаются своим делом, предлагаю вам выбрать, как именно вы видите изменения к монументу", - написал он в Telegram.

Он отметил, что предлагается оставить памятник без изменений, при этом есть и другие варианты: снять герб или заменить на тризуб.

Напомним, герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве предлагали убрать еще в 2020 году в рамках "декоммунизации".