Две малые ГЭС и одну СЭС построят в Чечне до 2028 года

7 июл. 16:51

Солнечную электростанцию на 25 МВт и две малые гидроэлектростанции общей мощностью 33 МВт возведут в Чечне до 2028 года, рассказал зампредседателя правительства - министр финансов республики Султан Тагаев на круглом столе в Совете Федерации, посвященном реализации моделей экономического развития субъектов СКФО.

"Подписаны договоры о предоставлении мощности на оптовом рынке электроэнергии по строительству Курчалоевской солнечной электростанции мощностью 25 МВт, малой гидроэлектростанции "Башенная" мощностью 10 МВт, малой гидроэлектростанции "Нихалоевская" мощностью 23 МВт. Сроки строительства указанных генераторов определены в пределах 2022-2027 гг.", - цитирует его ТАСС.

Чиновник уточнил, что в Чечне уже создана малая ГЭС на реке Аргун (1,3 МВт) и солнечная электростанция "Наурская СЭС" (5 МВт).

Кроме того, ООО "Хевел РГ" намерено построить солнечную электростанцию "Ачхой-Мартановская СЭС" (10 МВт).

"Строительство этих мощностей позволит увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем потреблении по республике до 13,5%", - подчеркнул вице-премьер.