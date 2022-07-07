Британовед: Отставка Джонсона не сделает Лондон менее русофобским

Политический аналитик, исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что у британского премьера Бориса Джонсона, подавшего сегодня в отставку, не было иного выбора. При этом для России его уход ничего не меняет в российско-британских отношениях.

Прежде всего эксперт обратил внимание, что решение Джонсона не обязательно приведет к смене премьер-министра в Великобритании. "Наперекор английской традиции Борис Джонсон прощается, но не уходит. Дело в том, что он будет исполнять обязанности премьер-министра до следующих парламентских выборов, которые будут только осенью. До осени, может, много воды утечет, и мы понимаем, что сейчас мировая ситуация, ситуация на фронтах - настоящих и гибридных - непредсказуема, поэтому нельзя исключать, что преемником Джонсона может стать сам Джонсон, если в Консервативной партии не будет какого-то консолидированного альтернативного лидера", - пояснил он.

Поэтому объявление об отставке является вынужденным, но не фатальным для политика решением. "На самом деле, Джонсон попросту не захотел оставаться, так сказать, генералом без войска. Когда от него за сутки буквально ушли все члены консервативного правительства, то стало понятно, что они уходили, намекая, что на самом деле уйти нужно ему. В этом смысле он намек понял и объявил сегодня об отставке", - отметил он.

По мнению британоведа, несмотря на "пьяные вечеринки", вклад Джонсона в британскую историю остается весомым, особенно в деле выхода Соединенного королевства из ЕС. "Джонсон, даже если он после осенних выборов не останется во главе английского правительства, все равно будет человеком значимым для истории Британии и британско-европейских отношений. Хотя референдум по выходу Британии из ЕС проходил летом 2016 года, во время премьерства Дэвида Кэмерона, официальный финальный выход из Европейского Союза случился именно при Джонсоне. То есть Джонсон в значительной степени символизирует новую веху в британской политике", - подчеркнул Бышок.

Что касается отношений с Россией, то они у Британии при новом премьере не поменяются, уверен эксперт. "В Великобритании есть такая колея восприятия России как угрозы. Несмотря на то, что Великобритания – давно уже не империя и нет никакой конкуренции между Российской Империей и Британской за контроль над Афганистаном, как в прошлом, показать некое фобическое отношение все равно необходимо, и требование большего сдерживания России присутствует в британском истеблишменте. Сейчас все ключевые партии, все ключевые британские политики настроены отрицательно по отношению к России. Здесь что Джонсон, что кто-то другой - политика в отношении России будет продолжаться конфронтационная", - сообщил британовед.

Если даже при "пророссийском" Дональде Трампе США поставляли Украине вооружение и обучали их военных, то говорить о какой-то лояльности в Лондоне, да и еще во время СВО на Украине, совсем не приходится. "Как и с любыми другими топовыми западными политиками или чиновниками, на Россию внутренние британские или европейские или американские истории вообще никак не влияют. Есть мнение, что внутренние противоречия в европейских странах политики пытаются скрыть неким перенесением общественного внимания на внешнюю политику, в том числе на Россию. Но мне кажется, в таком случае это как раз для России невыгодны внутренние противоречия в европейских странах. С другой стороны, повторюсь, это в целом не про нас. В нашем отношении что в США, что в Британии есть консенсус, что Россия – это опасный сосед, которого нужно максимально сдерживать", - заключил Бышок.