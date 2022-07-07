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Ограничения на экспорт пшеницы вводит Казахстан

Ограничения на экспорт пшеницы вводит Казахстан

Казахстан введ до 30 сентября квоты на вывоз из страны пшеницы и меслина, муки пшеничной и пшенично-ржаной, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов Минфина.

Ранее и.о. главы Минсельхоза Казахстана постановил установить квоты на вывоз в третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и меслина в размере 550 тыс тонн и муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тыс тонн.

Ограничения вступают в силу с 8 июля до 30 сентября 2022 года.

"Количественные ограничения на вывоз пшеницы и меслины, муки пшеничной и пшенично-ржаной вводятся в целях обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан", - сказано в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории страны.

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