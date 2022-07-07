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Горящее поле опалило тракториста на Кубани

Горящее поле опалило тракториста на Кубани

Один человек пострадал в результате пожара, вспыхнувшего на пшеничном поле в Крыловском сельском поселении Краснодарского края.

Пострадавшим оказался местный тракторист, он госпитализирован с 15% ожогов тела. По факту прокуратурой Ленинградского инициирована проверка.

"В настоящее время установлено, что у мужчины была емкость с водой, которой он пытался потушить огонь. С места происшествия гражданин доставлен в районную больницу с ожогами третьей степени (поражено 15% кожного покрова)", - информирует ведомство, уточняя, что причины ЧП выясняются.

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