Горящее поле опалило тракториста на Кубани

Один человек пострадал в результате пожара, вспыхнувшего на пшеничном поле в Крыловском сельском поселении Краснодарского края.
Пострадавшим оказался местный тракторист, он госпитализирован с 15% ожогов тела. По факту прокуратурой Ленинградского инициирована проверка.
"В настоящее время установлено, что у мужчины была емкость с водой, которой он пытался потушить огонь. С места происшествия гражданин доставлен в районную больницу с ожогами третьей степени (поражено 15% кожного покрова)", - информирует ведомство, уточняя, что причины ЧП выясняются.