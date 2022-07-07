Горящее поле опалило тракториста на Кубани

7 июл. 16:24

Один человек пострадал в результате пожара, вспыхнувшего на пшеничном поле в Крыловском сельском поселении Краснодарского края.

Пострадавшим оказался местный тракторист, он госпитализирован с 15% ожогов тела. По факту прокуратурой Ленинградского инициирована проверка.

"В настоящее время установлено, что у мужчины была емкость с водой, которой он пытался потушить огонь. С места происшествия гражданин доставлен в районную больницу с ожогами третьей степени (поражено 15% кожного покрова)", - информирует ведомство, уточняя, что причины ЧП выясняются.