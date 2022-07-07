Пожарно-спасательная часть появится в самом высокогорном селе Европы в Дагестане

7 июл. 16:16

Пожарно-спасательную часть начали строить в этом году в Куруше - самом высокогорном селе Европы, рассказал глава Докузпаринского района (Дагестан) Магомед Шамилов.

По его словам, оно будет завершено в следующем году.

"Изначально планировалось, что это будет пожарная часть, однако с учетом развития туризма и альпинизма в районе, роста турпотока в село было принято решение о создании пожарно-спасательного подразделения с вертолетной площадкой", - цитирует Шамилова ТАСС.

Глава района пояснил, что село популярно среди альпинистов, так как рядом с ним расположены горные вершины Ярыдаг, Шалбуздаг и Базардюзю, каждый год там проходит альпинистский фестиваль "Ярыдаг".

Пожарное подразделение в Куруше также жизненно важно: село расположено в 26 км от районного центра, и, чтобы добраться туда по горной дороге, может понадобиться более часа.

Шамилов указал, что в новой пожарно-спасательной части будут работать 22 штатных сотрудника, их наберут из местного населения.