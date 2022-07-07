"Грузинская мечта" изменит Конституцию

7 июл. 16:04

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" решила изменить Конституцию - снизить проходной барьер для партий с 5% до 2% на полностью пропорциональных выборах, которые будут проводиться с 2024 года, сообщил ее председатель Ираклий Кобахидзе.

"После получения статуса кандидата в ЕС в декабре этого года, парламент Грузии в течение двух месяцев примет поправки в Конституцию, согласно которым парламентские выборы в 2024 году и после будут проходить по полностью пропорциональном системе с проходным барьером 2%", - цитирует его Sputnik Грузия.

Кобахидзе подчеркнул, что это политическое решение, его цель - снижение поляризации. Он добавил, что снижение барьера больше всего играет на руку самой мощной оппозиционной партии - "Единое национальное движение": в результате она сможет провести своих партнеров в парламент.

Снижение барьера входит в число требований оппозиции и неправительственного сектора, но они требуют сделать это уже сейчас, не дожидаясь 2024 года.