Дагестанских педагогов приглашают на работу в ДНР и ЛНР

7 июл. 15:51

Российских учителей направляют в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на отдельные территории Украины для организации с 1 сентября 2022 года образовательного процесса.

Педагоги из Дагестана и административно-управленческий персонал школ республики, желающие поработать в указанных территориях, могут оставить заявку, сообщает пресс-служба Минобрнауки РД.

Желающим необходимо до 8 июля заполнить форму, ссылка на которой размещена на сайте ведомства, и направить ее на адрес электронной почты abdulbasirovar@dagminobr.ru.