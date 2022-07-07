Жителям Грузии рекомендуют носить маски в закрытых помещениях

7 июл. 15:47

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе посоветовал жителям и гостям страны носить маску в закрытых помещениях, передает Первый канал.

Причина - рост заболеваемости коронавирусом: две недели назад общее число выявленных случаев в Грузии составляло 500, на этой неделе оно подскочило до 2 570.

"Я рекомендую носить маски в закрытых помещениях. Это происходит не только в Грузии. В целом, в мире и больших странах Европы, в 42 странах был рост случаев", - цитирует Гамкрелидзе Sputnik Грузия.

По его словам, новая волна вызвана распространением новых подтипов "омикрона" В.А.4 и В.А.5 - они более контагиозны, но чем прежние, но не такие агрессивные.

Кроме того, врач призвал всех делать прививки от Covid-19.