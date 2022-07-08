Чего стоит опасаться Пашиняну

Армения одна их тех республик постсоветского пространства, где возможен силовой сценарий смены режима, так как в политическом пространстве одновременно присутствуют силы, принципиально противоположные друг другу по взглядам, причем одна из сторон (оппозиция) старается максимально возможно демонизировать другую.

Лидеры армянского национализма не утратили связи с высшими военными чинами, хотя участие армии в смещении Пашиняна маловероятно ввиду ее тесной интеграции в структуры ОДКБ. Однако армия не будет препятствовать силам, которые в отчаянии могут попытаться пойти на захват власти. Не все в порядке в отношениях между Пашиняном и структурами национальной безопасности. Максимум на кого может положиться премьер - МВД, которое, вероятно, дрогнет при виде критической массы населения на улицах армянской столицы.

Основания идти на силовой захват власти у националистов есть – реваншисты могут быть не переизбраны в парламент на следующих выборах. Голосовать за вечно недовольных, занимающихся исключительно самовосхвалением карабахских сепаратистов и примкнувших к ним дашнаков станет нецелесообразно.

Однако у Никола Пашиняна нет прочного тыла. Армянское духовенство, подобно армии, предпочитает переждать время премьерства Пашиняна, зарубежные кураторы, кажется, теряют интерес к нему, поскольку премьер не в состоянии актуализировать участие ОБСЕ в мирных процессах, хотя может быть полезен тем, что не станет мешать приобретению армянских активов зарубежными компаниями. Девальвация термина "народный премьер" для западной политики произошла неожиданно быстро, а вестернизация республики завершилась, едва успев начаться. Россия готова работать с Пашиняном, однако Москва не станет оказывать поддержку в целях укрепления его персональной власти. Получается, что единственным условием политической безопасности главы армянского Кабмина остается неукоснительное следование миротворческой линии, ненавистной для его оппонентов, но поддерживаемой его внешнеполитическими партнерами. В самой Армении Пашиняна поддерживают лишь его партия (фракция в парламенте) и рядом бизнесменов и чиновников из зарубежной армянской диаспоры. Даже, казалось бы, лояльная Пашиняну системная оппозиция в лице лидера "Процветающей Армении" (ППА) готова нарушить годовой обет молчания и подыграть кризисным настроениям в обществе.

Оба фронта армянской оппозиции пока не определились со стратегией. Устами бывших членов ППА, ставшими частыми гостями на армянском телевидении, Гагик Царукян намекает на целесообразность проведения внеочередных выборов, надеясь на возвращение в политику. Видимо, устав от рутинного управления своей бизнес-империей, олигарх хочет вновь ощутить себя второй политической силой Армении, полагая, что армянский обыватель устал слушать бесконечные обвинения в предательстве Пашиняна из уст националистических ораторов.

Реваншисты и члены карабахского клана старательно выпрашивают у населения лицензию на насилие, а потому выстраивают очередной миф о возможной реставрации власти олигархов, которые возведут на пьедестал армянской политики первого президента республики Левона Тер-Петросяна. По версии националистов, заменить Пашиняна могут лишь те политические силы, которые известны народу, а поскольку ближнее и дальнее зарубежье не готовит смену действующему режиму, прийти к власти могу лишь те, кто уже держал ее в руках.

Поэтому в информационное пространство вбрасывается информация о семейных и корпоративных связях между Сукиасянами, Алексанянами, Варданянами и другими, а параллельно с этим формируется ложный миф о якобы противостоянии олигополии со стороны второго и третьего президентов республики Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, в действительности возглавивших олигархическую пирамиду.

Если одна из политических сил Армении все же решится на захват власти, то попытка отстранения Пашиняна будет осуществлена до следующих выборов. Прежде всего, это выгодно дашнакам и другим сторонникам партии войны, поскольку в случае реализации мирных инициатив, они могут оказаться никому ненужными, а идеализировать себя в качестве народных защитников и революционеров будет невозможно. Возможно поэтому некоторые члены националистических фракций армянского парламента, в том числе бывший директор СНБ Артур Ванецян, сдают свои мандаты и приступают к другой работе, результаты который, скорее всего, буду известны в будущем.