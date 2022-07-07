Когда жара отступит от Москвы

7 июл. 15:31

Жара в Москве начнет спадать уже в пятницу, 8 июля. Столбики термометров опустятся до 24-26 градусов.

"Завтра уже вполне комфортная погода - 24-26 градусов. Это замечательная погода", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В то же время он отметил, что жаркая погода вернется в воскресенье, 10 июля. Потеплеет до плюс 29-30 градусов. "В воскресенье температура повысится до 27-29 градусов, даже до 30-градусной отметки, и в понедельник тоже - до 26-31 градуса. Уже более заметное понижение температуры, когда будет около 25 градусов, <...> со вторника", - сказал Вильфанд, уточнив, что все дни, кроме пятницы, будут с кратковременными дождями и грозами.