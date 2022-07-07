В Казахстане заявили, что не действуют в ущерб России

7 июл. 15:21

Заявления Казахстана о диверсификации маршрутов доставок нефти на международные рынки не связаны с политикой, заявил пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай.

"Речь, в первую очередь, идет о диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки в условиях геополитической турбулентности. Действительно, в принятых решениях нет никаких политических мотивов", - цитирует его РИА "Интерфакс.

Он отметил, что на совещании у Касыма-Жомарта Токаева "обсуждалось строительство новых транспортных коридоров в духе прагматизма" и "речь идет о долгосрочных планах".

"Россия была и остается нашим стратегическим партнером и союзником. Каких-либо действий в ущерб ее интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия", - напомнил политик.