Иран и Катар наращивают сотрудничество

7 июл. 15:17

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и его катарский коллега шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провели переговоры, в ходе которых обменялись мнениями о двусторонних связях и региональных проблемах.

Амир Абдоллахиян в своей речи сделал акцент на том, что в настоящее время наблюдается ослабление экономической активности бизнеса и торговых обменов между двумя странами.

Далее он отметил препятствия в различных областях, таких как выдача виз и видов на жительство для бизнесменов, а также на некоторые проблемы в секторе коммерческих перевозок, призвав устранить эти препятствия.

В связи с этим была подчеркнута актуальность расширения сотрудничества между странами для укрепления стабильности и безопасности в регионе.