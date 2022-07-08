Депутаты от "Гражданского договора" сами провели заседание Национального собрания, проголосовали и прекратили полномочия вице-спикера НС Ишхана Сагателяна и председателя постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам НС Ваге Акопяна, а затем с поста председателя комиссии парламента по региональной и евразийской интеграции ушел Армен Геворкян – по пятам политического уверенно шагает парламентский кризис, - пишут армянские СМИ.

В ногу с политическим кризисом идет парламентский

В Армении углубляется политический кризис, - говорится в совместном заявлении, распространенном парламентскими фракциями оппозиционных блоков "Армения" и "Честь имею". "Власти приняли решение об отзыве вице-спикера Национального собрания (парламента) Армении Ишхана Сагателяна и председателя постоянной комиссии по экономическим вопросам Ваге Акопяна с занимаемых должностей. Ситуация абсурдна тем, что все это предпринимается для того, чтобы отвлечь общественность от существующих вызовов безопасности. С первого дня прихода в парламент мы заявили, что административные должности в нем являются для нас не самоцелью, а инструментом поддержки деятельности оппозиции, что исходит из Конституции и голоса, данного народом.

Это факт, но нынешние власти уже давно начертили водораздел от Конституции, Декларации независимости и законности в целом. Данное и предшествовавшее всему этому поведение является показателем стабильной диктатуры, что беспрецедентно, а с другой стороны, в Армении еще больше углубляется политический кризис.

Международное сообщество, несмотря на очевидный регресс парламентаризма, настойчиво старается не замечать сложившуюся ситуацию, тогда как за таким поведением власти должна была последовать резкая и немедленная реакция. Таким поведением сегодняшние власти еще раз подтверждают, что они обеспокоены исключительно должностями и не имеют легитимности", - говорится в заявлении.

Парламент Армении лихорадит - с должности заместителя председателя постоянной парламентской комиссии по труду и социальным вопросам подал в отставку депутат Тадевос Аветисян, с должности заместителя председателя постоянной парламентской комиссии по внешним связям подал в отставку Айк Мамиджанян, а с должности заместителя председателя постоянной парламентской комиссии по финансовым, кредитным и бюджетным вопросам ушел Артур Хачатрян. Ответ оппозиции не заставил себя ждать, и фактически они отказались от почти всех парламентских постов, - читаем в газете "Паст".

"Гражданский договор" уже заявлял, что если оппозиционные фракции не выдвинут новых кандидатов на пост вице-спикера парламента и председателей постоянных комиссий в указанный срок, то они останутся вакантными, фракция "Гражданский договор" не намерена занимать эти должности.

Однако вопрос в том, имеют ли они право занимать эти должности - ведь право их выдвижения принадлежит оппозиции, а с последней поправкой власти могут выдвигать только кандидатов в вице-президенты комиссии. И потом, что будет, если оппозиция не выдвинет никаких кандидатур? По данным газеты, сейчас оппозиция обсуждает вопрос о том, чтобы вообще не участвовать в заседаниях комиссий.

"В беседе с нами несколько юристов и политологов упомянули, что мы имеем дело с новой фазой политического кризиса, парламентским кризисом, из которого политическому большинству будет крайне сложно, если не невозможно, выйти", - пишет "Паст".

Инфляция бьет рекорды

В январе-июне 2022 года в Армении зафиксирована инфляция на уровне 8,1%, а в июне 2022 года по сравнению с тем же месяцем 2021 года – на уровне 10,3%: такого не было за последние 15 лет, - пишет на своих страницах интернет-издание NEWS.am.

"Инфляция на продовольственном рынке составила 17,1%. В июне по сравнению с аналогичным периодом 2021 года хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 19,9%, мука – на 17,7%, хлеб – на 20%, сахар – на 6,9%, кукуруза, рис и бобы – на 34,2%, 14,6% и 4,2% соответственно, тогда как размер пенсий и пособий граждан остался на прежнем уровне.

Примечательно, что в условиях ревальвации драма цены на импортные товары выросли примерно на 20%. Получается, что Центральный банк, нанося большой ущерб экспортерам, оказался не в состоянии удержать инфляцию на уровне целевых 4%. Еще более ухудшилось положение семей, получающих трансферты из-за рубежа. Получается, что цены на товары выросли, а их доходы в пересчете на драмы уменьшились на 20%. Одной из внутренних причин инфляции на продовольственном рынке является спад в сельском хозяйстве на 5,4%, в том числе в животноводстве – на 3,1% и растениеводстве – на 24,4%. В июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на баранину, говядину и свинину выросли на 7,1%, 17,8% и 8,2% соответственно, на сыр – на 25,4%, на сливочное масло – на 4,8%. Проблемы с закупками и удорожание удобрений привели к беспрецедентно высокой инфляции на рынке овощей (45,8%) и фруктов (16,2%)", - отмечается в публикации.

Мэрия Еревана "убивает" столицу

Подчиненная премьер-министру Армении Николу Пашиняну Служба государственного контроля провела проверки в мэрии Еревана и в период с 2018 по 2021 годы обнаружила колоссальный объем нарушений в ее деятельности, - читаем на страницах издания Radar Armenia. Установлено, что с 2018 по 2021 годы сумма нанесенного государству ущерба составила около 16 млрд драмов или около $40 млн. Злоупотребления касаются практически всех сфер городского хозяйства, включая выдачу разрешений на строительство, уплату налога на имущество, легализацию самовольных строений, ремонта городских дорог, выдачи автомобильного топлива сотрудникам мэрии, проведения публичных аукционов по отчуждению ряда участков и многое другое. За тысячи транспортных средств не учтено и не взыскано более 250 млн драмов налога на имущество, более 550 транспортных средств отражены как проданные, суммы налога на имущество обнулены и так далее.

Среди нарушений, зафиксированных в процессе выдачи разрешений на строительство, следует отметить, что около 82% от их общего количества были выданы с опозданием, а в 10% отказов гражданам даже ничего не сообщалось о причине отказа. За этот период решениями мэра Еревана было узаконено 3 346 добровольных структур, но в отношении 2 491 не применялись предусмотренные законом штрафы, что лишило столичный бюджет возможности заработать более 650 млн драмов. Известны случаи, когда разрешения на строительство задерживались примерно на 255 дней, и случаи, когда их выдавали сразу в день подачи заявления. В 1054 случаях были продлены сроки разрешения на строительство, из них административные штрафы не применялись к 542 объектам.

Служба госнадзора Армении выявила, что работы по ремонту и закрытию трещин на разных улицах Еревана были выполнены с недостатками или совсем не были выполнены, но за них были произведены выплаты. Примечательно, что большое количество топлива было выделено работникам муниципалитета просто на основании "выполнения служебных обязанностей", без какого-либо обоснования такой необходимости, причем топливо выдавалось даже работникам, находящимся в отпуске.

В ходе изучения СГНА также было установлено, что в отношении ряда участков вместо публичных торгов имели место прямые продажи, которые в несколько раз меньше рыночных и аукционных стоимостей продаж", - пишет издание. А далее следует длинный список нарушений – цифры просто поражают. Так, только в рамках программы "Управление твердыми бытовыми отходами Еревана" было потрачено 496 тыс. евро, но строительство новой "зеленой зоны" по европейским стандартам на территории площадью 32 га, прилегающей к Нубарашенской свалке, просто не начиналось. "Выводы, зафиксированные в результате повторных проверок, наверняка не останутся без последствий, превратившись в громкие уголовные дела 2022 года", - выражает надежду автор публикации.

Мины для соседей

Все разговоры о мире в Армении так и остаются разговорами: пример тому – минное поле на участке границы с соседним Азербайджаном, - пишет газета "Грапарак". "В страхе перед азербайджанцами, обосновавшимися в районе озера Гарагель, местные военные поняли, что граница настолько беззащитна, что соседи могут беспрепятственно пересечь ее и добраться до самого Гара-кился. Ситуация армянским военным показалась настолько тревожной, что местный армейский корпус принял решение заминировать участок границы в районе села Хознавар укрупненной общины Тех протяженностью примерно один километр. Самое интересное во всей этой истории то, что о новоявленном минном поле не было проинформировано даже местное население, а узнали о нем жители села лишь тогда, когда лошадь одного из сельчанина забрела на минное поле и подорвались на мине. К счастью, люди не пострадали", - иронизирует издание.

Как получить армянский паспорт

Очереди в отделах паспортно-визового управления полиции Армении уже походят на митинги и постепенно приближаются к численности участников акций протеста, - читаем в газете "Иравунк". "Граждане жалуются, что с раннего утра в очередях уже стоят по 100 человек. На оформление нового паспорта в лучшем случае уйдет целый рабочий день. Ситуацию не спасают ни очереди по талонам, ни возможность бронировать очередь в онлайн-режиме", – отмечает издание.

Конституционный суд Армении ждут новые катаклизмы

Нынешней осенью в Конституционном суде Армении намечается еще один ураган и путаница- когда председатель КС Арман Диланян подаст в отставку, - пишет газета "Жоховурд". "Дело в том, что Диланян, будучи избранным на эту должность в 2020 году, сообщил властям, что не будет исполнять обязанности председателя в течение положенных шести лет. Он пояснил, что принял этот пост с учетом текущей ситуации в стране с целью ослабить напряженность вокруг КС, а через два года уйдет в отставку", – напоминает газета.

У армянских военных будет академия

В Армении будет создана Военная академия, - заявил накануне министр обороны Армении Сурен Папикян, - читаем на страницах интернет-издания NEWS.am. "Академия будет создана после объединения военного университета им. Вазгена Саркисяна и военно-авиационного института им. Ханферянца. В ней будут сформированы отдельные факультеты, в том числе по подготовке к службе в погранвойсках. "До этой реформы у нас не было отдельного учебного заведения для подготовки офицеров погранвойск", - заметил министр, отметив, что в погранвойсках страны служили выпускники военных училищ Армении и России", - пишет издание.