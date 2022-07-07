Главы МИД Китая и РФ И подчеркнули недопустимость односторонних санкций Запада

7 июл. 15:02

Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И в ходе состоявшихся переговоров на полях заседания глав МИД стран Группы двадцати в Индонезии подтвердили настрой на дальнейшую внешнеполитическую координацию в условиях геополитической нестабильности, говорится в распространенном по итогам встречи в четверг сообщении МИД РФ.

"Министры констатировали, что в условиях непростой геополитической ситуации Россия и Китай продолжают наращивать стратегическое взаимодействие, выступают с единых или весьма близких позиций по абсолютному большинству обсуждаемых вопросов. Подтверждена готовность к дальнейшему углублению внешнеполитической координации", - указано в сообщении.

Уточняется, что министры подчеркнули недопустимость односторонних санкций Запада.