Борис Джонсон ушел в отставку

7 июл. 14:40

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку, об этом он сам заявил на пресс-конференции.

Политик подчеркнул, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы правительства.

Новый руководитель тори, который займет пост премьера, по всей видимости, будет избран на партийном съезде, который запланирован намеченном на конец сентября - начало октября, пишет РИА Новости.

Впрочем, сам Джонсон заявил, что процесс выбора нового лидера Консервативной партии должен начаться сейчас, соответствующая процедура будет определена на следующей неделе.

Напомним, в последние несколько дней в Великобритании произошел правительственный кризис: за два дня кабинет министров покинули свыше 50 человек, в том числе главы Минфина и Минздрава. Причина - недоверие к Джонсону и несогласие с его методами руководства.

Толчком для кризиса послужил скандал вокруг экс-заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, устроившего пьяный дебош в клубе. Оказалось, что несколько лет назад он уже обвинялся в сексуальных домогательствах, о чем якобы знал и Джонсон - но все назначил его заместителем координатора парламентской фракции консерваторов.