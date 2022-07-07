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Турция отказалась задерживать российское судно по требованию Украины

Мурад Устаров, Андрей Петров, специально для "Вестника Кавказа"
Турция отказалась задерживать российское судно по требованию Украины

Судно "Жибек жолы" под российским флангом снялось со стоянки у черноморского порта Карасу в Турции, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.

"В четверг утром сухогруз покинул акваторию порта", - сказал источник.

Официального подтверждения этой информации нет, власти страны ситуацию с судном не прокомментировали.

Член экипажа сухогруза ранее сообщал, что судно покинет рейд порта из-за простоя. "Как таковых проблем нет, но судно стоит. Чтобы не терять деньги, планируется покинуть якорную стоянку", - сказал он.

Замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев ранее сообщил, что сухогруз "Жибек жолы" проходит стандартные процедуры на рейде порта Карасу, речь о его задержании или аресте не идет.

Напомним, украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что сотрудники турецкой таможни по требованию Киева задержали сухогруз под флагом России, который якобы перевозит принадлежащее Украине зерно. 

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор "МК Турция", основатель телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев, для Турции инцидент с "Жибек Жолы" является крайне чувствительным. 
  
"Официальных заявлений по этому сухогрузу пока нет, и вполне возможно, что их и не будет. Это очень чувствительная тема, поскольку Турция не хотела бы портить отношения ни с Украиной, ни в особенности с Россией, поэтому турецкие власти предпочли по возможности эту тему проигнорировать. Как мы знаем, информация долго не раскрывалась, и только из иностранных источников, в том числе из источников ТАСС, мы знаем о том, что корабль все-таки покинул турецкую акваторию", - сказал он. 
  
"Подобное решение ситуации напрашивалось, Анкара искала выход. Были заявления о том, что на самом деле причина длительной стоянки заключалась в погодных условиях, якобы другие корабли тоже не могли подплывать к порту. Но теперь корабль ушел. Возможно, далее будет опубликована информация о том, что состоялся определенный контроль качества, и этот контроль зерно не прошло, поэтому его не допустили к разгрузке. По открытым источникам ясно, что представители турецких проверяющих органов были на корабле, но неизвестно, что они проверяли – может быть, качество груза, может быть, санитарные условия", - обратил внимание востоковед. 
  
"На мой взгляд, это мог бы быть наиболее легкий способ обойти столь чувствительную для Турции тему: сказать, что с товаром что-то не так именно по качеству, как это бывает порой с продуктами, особенно с овощами, которые идут в Россию. Иногда продуктовые грузы не впускаются в страну, потому что они действительно не соответствуют нормам, а иногда по политическим причинам, не связанным с качеством товара. Видимо, эту возможность использовали и здесь, чтобы выйти из сложного положения", - заключил Яшар Ниязбаев.

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