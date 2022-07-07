Турция отказалась задерживать российское судно по требованию Украины

Судно "Жибек жолы" под российским флангом снялось со стоянки у черноморского порта Карасу в Турции, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.

"В четверг утром сухогруз покинул акваторию порта", - сказал источник.

Официального подтверждения этой информации нет, власти страны ситуацию с судном не прокомментировали.

Член экипажа сухогруза ранее сообщал, что судно покинет рейд порта из-за простоя. "Как таковых проблем нет, но судно стоит. Чтобы не терять деньги, планируется покинуть якорную стоянку", - сказал он.

Замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев ранее сообщил, что сухогруз "Жибек жолы" проходит стандартные процедуры на рейде порта Карасу, речь о его задержании или аресте не идет.

Напомним, украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что сотрудники турецкой таможни по требованию Киева задержали сухогруз под флагом России, который якобы перевозит принадлежащее Украине зерно.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор "МК Турция", основатель телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев, для Турции инцидент с "Жибек Жолы" является крайне чувствительным.



"Официальных заявлений по этому сухогрузу пока нет, и вполне возможно, что их и не будет. Это очень чувствительная тема, поскольку Турция не хотела бы портить отношения ни с Украиной, ни в особенности с Россией, поэтому турецкие власти предпочли по возможности эту тему проигнорировать. Как мы знаем, информация долго не раскрывалась, и только из иностранных источников, в том числе из источников ТАСС, мы знаем о том, что корабль все-таки покинул турецкую акваторию", - сказал он.



"Подобное решение ситуации напрашивалось, Анкара искала выход. Были заявления о том, что на самом деле причина длительной стоянки заключалась в погодных условиях, якобы другие корабли тоже не могли подплывать к порту. Но теперь корабль ушел. Возможно, далее будет опубликована информация о том, что состоялся определенный контроль качества, и этот контроль зерно не прошло, поэтому его не допустили к разгрузке. По открытым источникам ясно, что представители турецких проверяющих органов были на корабле, но неизвестно, что они проверяли – может быть, качество груза, может быть, санитарные условия", - обратил внимание востоковед.



"На мой взгляд, это мог бы быть наиболее легкий способ обойти столь чувствительную для Турции тему: сказать, что с товаром что-то не так именно по качеству, как это бывает порой с продуктами, особенно с овощами, которые идут в Россию. Иногда продуктовые грузы не впускаются в страну, потому что они действительно не соответствуют нормам, а иногда по политическим причинам, не связанным с качеством товара. Видимо, эту возможность использовали и здесь, чтобы выйти из сложного положения", - заключил Яшар Ниязбаев.