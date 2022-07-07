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Завод по переработке пластика потушили в Батуми

Завод по переработке пластика потушили в Батуми

В Батуми потушили пожар на заводе по переработке пластика, такое сообщение распространила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Возгорание началось примерно в 9.00 (8.00 мск) на открытом пространстве, около одного из корпусов завода на проспекте Фридона Халваши.

Вскоре пламя перешло на стоящее рядом здание. Несколько часов пожарные пытались локализовать огонь, передает Sputnik Грузия.

По словам работников предприятия, сначала они пытались справиться с пожаром самостоятельно и лишь затем обратились в Службу ЧС.

Дирекция оценивает нанесенный ущерб в $20 тыс. Причины возгорания и точная площадь устанавливаются.

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