В двух районах Махачкалы будут отключать газ

7 июл. 14:30

Подача газа абонентам Ленинского и Советского районов Махачкалы будет временно приостановлена 20, 21 и 22 июля в связи с проведением ремонтных работ.

"График отключения газа по адресам: 20 июля 2022 г. с 9.00 до 13.00 ч. – ул. 5-я Магистральная, д. 5 (Советский район); 21 июля 2022 г. с 11:00 до 15:00 ч. – ул. Гагарина, 130 (Ленинский район); 22 июля 2022 г. с 9.00 до 13.00 ч. – ул. С. Разина, д. 22 (Советский район)", - сообщили в компании АО "Газпром газораспределение Махачкала".

В связи с этим газовщики напоминают о том, что в целях безопасности и недопущения аварийных ситуаций краны на газовых приборах на время проведения ремонтных работ и перед ними должны быть перекрыты.