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"Мясная инфляция" может сократить потребление мяса среди немцев

&quot;Мясная инфляция&quot; может сократить потребление мяса среди немцев

"Мясная инфляция" сильно сказалась по немецким потребителям в разгар сезона барбекю, сообщает издание Die Welt.

Как отмечает Федеральное статистическое управление, на которые ссылается автор статьи Кристоф Капальщински, свинина выросла в цене на 21,2%, птица подорожала на 23,8%, говядина и телятина - на 22,3%.

"Высокие цены могут подтолкнуть частные домохозяйства к сокращению потребления мяса - и это в разгар сезона барбекю", - сказано в публикации.

Обозреватель считает, что это ударит по мясной промышленности в то время, когда она и так находится не в лучшем состоянии.

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