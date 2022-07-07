Кириенко сказал, что сейчас нужно креативным индустриям

7 июл. 14:19

Креативным индустриям необходим вызов для развития, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, отметив, что к этому подтолкнули санкции Запада.

По его словам, в настоящее мир "меняется с невероятной скоростью". "Мне кажется, самое главное - понимать всегда, что эти изменения необратимы", - сказал он в ходе пленарного заседания "Новое время - новые правила креативного сектора" в рамках форума "Российская креативная неделя".

Далее Кириенко обратил внимание на то, что тех, кто намерен переждать изменения и рассчитывают на возвращение иностранных поставщиков, "становится, к счастью, все меньше".