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Кириенко сказал, что сейчас нужно креативным индустриям

Кириенко сказал, что сейчас нужно креативным индустриям

Креативным индустриям необходим вызов для развития, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, отметив, что к этому подтолкнули санкции Запада.  

По его словам, в настоящее мир "меняется с невероятной скоростью". "Мне кажется, самое главное - понимать всегда, что эти изменения необратимы", - сказал он в ходе пленарного заседания "Новое время - новые правила креативного сектора" в рамках форума "Российская креативная неделя".

Далее Кириенко обратил внимание на то, что тех, кто намерен переждать изменения и рассчитывают на возвращение иностранных поставщиков, "становится, к счастью, все меньше".

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