Адвокат: лицо Саакашвили почернело, он похож на покойника

7 июл. 14:19

Бывший президент Грузии, заключенный Михаил Саакашвили находится в очень плохом состоянии, детали озвучил один из его адвокатов - Шалва Хачапуридзе.

"У него черный цвет лица, пигментация, руки сморщились, лицо похоже на лицо человека, который умер два-три дня назад", - цитирует его Sputnik Грузия.

Юрист выразил мнение, что прежде всего необходимо отсрочить отбывание наказания для Саакашвили и отправить его лечиться за границу - в Грузии такое, по его данным, не лечат.

Напомним, в данный момент экс-президент проходит лечение в тбилисской клинике "Вивамеди".