Ставрополье нарастило за первое полугодие ввод жилья на 27%

7 июл. 14:15

Ввод жилья в Ставропольском крае по итогам первого полугодия вырос на 27% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, сообщили в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

Уточняется, что за январь - июнь в регионе введено более 850 тыс кв м жилья. "Объем ввода жилья в Ставропольском крае за январь - июнь 2022 года составил более 850 тыс. кв. м, что составляет 127% от аналогичного показателя 2021 года. Тем самым плановый показатель реализован почти на 70%", - сказали в пресс-службе регионального ведомства.