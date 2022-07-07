Лавров и Чавушоглу подтвердили готовность к контактам руководства

7 июл. 14:02

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили готовность к дальнейшим контактам руководства двух стран.

"Министры выразили удовлетворение динамикой политического диалога между нашими странами на высшем и высоком уровне в 2022 году. Подтвердили готовность к продолжению плотных контактов руководства России и Турции, в том числе в очном формате", - сообщает российское внешнеполитическое ведомство

Ранее сообщалось, что Лавров и Чавушоглу провели переговоры на полях заседания министров иностранных дел "Группы двадцати" на острове Бали.