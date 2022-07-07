День семьи, любви и верности станет нерабочим в России?

7 июл. 13:30

В Госдуму внесен законопроект об объявлении Дня семьи, любви и верности 8 июля нерабочим днем, документ опубликован на сайте нижней палаты.

Один из его авторов - глава думского комитета по семье Нина Останина (КПРФ).

Соответствующие изменения предлагается внести в Трудовой кодекс, добавив День семьи, любви и верности в список нерабочих праздничных дней.

В пояснительной записке напоминается, что президент РФ Владимир Путин своим указом учредил праздник День семьи, любви и верности 8 июля.

"Предлагаемое отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням позволит нашим гражданам собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению семейных родственных связей, заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении всей жизни", - уверены авторы законопроекта.