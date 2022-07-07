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Матвиенко высказалась о "мобилизационной экономике"

Матвиенко высказалась о &quot;мобилизационной экономике&quot;

Переводить экономику в полностью "мобилизационный" формат нет необходимости, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что такого понятия как "мобилизационная экономика" ни в Конституции, ни в законодательстве РФ не прописано, однако образно это можно понять как "мобилизацию сил, возможностей, концентрации их на приоритетных направлениях".

"Дополнительная мобилизация обязательно нужна, но что касается в полном понимании этого смысла "мобилизационной экономики", мне кажется, что это не нужно. Нужны какие-то эксклюзивные дополнительные меры", - цитирует политика РИА Новости.

Кроме того, обратила внимание Матвиенко, парламент обязан следить за тем, чтобы не перейти красную черту, не допустить полного огосударствления экономики и нарушения рыночных принципов, "должен быть разумный баланс".

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