Матвиенко высказалась о "мобилизационной экономике"

7 июл. 13:18

Переводить экономику в полностью "мобилизационный" формат нет необходимости, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что такого понятия как "мобилизационная экономика" ни в Конституции, ни в законодательстве РФ не прописано, однако образно это можно понять как "мобилизацию сил, возможностей, концентрации их на приоритетных направлениях".

"Дополнительная мобилизация обязательно нужна, но что касается в полном понимании этого смысла "мобилизационной экономики", мне кажется, что это не нужно. Нужны какие-то эксклюзивные дополнительные меры", - цитирует политика РИА Новости.

Кроме того, обратила внимание Матвиенко, парламент обязан следить за тем, чтобы не перейти красную черту, не допустить полного огосударствления экономики и нарушения рыночных принципов, "должен быть разумный баланс".