Матвиенко: СФ рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР

7 июл. 13:07

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о то, что СФ рассмотрит в рамках своих конституционных полномочий вопрос о вхождении ДНР и ЛНР как только потребуется после референдумов.

"Если жители Донецка, Луганска, других территорий, областей Украины посчитают необходимым провести референдум, выразить свою волю, мы в рамках своих конституционных полномочий, конечно же, рассмотрим этот вопрос", - сказала она, выступая на пресс-конференции.

Далее она призвала не торопить эти события, а подождать решения сам жителей этих территорий.