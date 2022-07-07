Запрет на продажу сырой кожи за границу продлили в Армении

7 июл. 13:02

Правительство Армении продлевает еще на полгода запрет на экспорт сырой кожи, такое постановление было принято на заседании кабмина сегодня.

В пояснительной записке министерства экономики говорится, что с 16 декабря прошлого года по 30 апреля нынешнего кожевенные предприятия Армении нарастили объем переработки кожи более чем в четыре раза, местные обувные предприятия существенно сократили закупки заграничной кожи.

Ереванский кожевенный завод (крупнейшее отраслевое предприятие в стране), несколько лет назад восстановленный компанией Arma Leder, начал выпускать готовую, отделанную кожу, ее закупают местные обувные фабрики, передает Sputnik Армения.

Прежде сырую кожу из Армении приобретали турецкие оптовики, причем они предлагали фермерам более высокую цену за кожу высокого качества, оставляя армянские заводы без сырья.