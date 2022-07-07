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Мальков осетровых выпустили в водоемы Дагестана

Мальков осетровых выпустили в водоемы Дагестана

В водоемы Дагестана выпустили 200 тыс экземпляров молоди осетровых, информирует Северо-Кавказское территориальное управления Росрыболовства.

"В рамках искусственного воспроизводства под контролем Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства в водоемы Дагестана выпущено 200 тыс экземпляров молоди осетровых в рамках госзадания", сообщили в ведомстве.

В управлении отметили, что перед выпуском мальки набирали вес полтора месяц. В результате усиленного питания средняя навеска составила более двух граммов.  Помимо этого, ветеринары провели лабораторные исследования, в том числе на наличие инфекций у рыб.

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