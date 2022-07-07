В России выявили 3 359 новых случаев коронавируса

7 июл. 12:55

За минувшие сутки в России выявили 3 359 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 607, в Санкт-Петербурге - 266, в Подмосковье - 217. В Краснодарском крае - 57, в Ставропольском крае - 57, в Крыму - 31, в Дагестане - 4, в Кабардино-Балкарии - 4, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 14, в Ингушетии - 5, в Северной Осетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 18 451 810.

Госпитализированы за сутки 1 272 человека. Выздоровели 3 178 пациентов, за все время - 17 880 191.

Умерли за сутки 52 человека, с начала пандемии - 381 450.